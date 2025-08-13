정치

이 대통령, 재정 절약 간담회 주재…“낭비성 예산 의견 수렴”

입력 2025.08.13 (01:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 내년도 예산 지출에 대해 국민 의견을 수렴하는 간담회를 진행합니다.

이 대통령은 오늘(13일) 오전 용산 대통령실에서 '나라재정 절약 간담회'를 주재합니다.

강유정 대변인은 "다양한 오피니언 리더들에게 예산에 대한 여러 의견을 듣는 행사로 마련했다"며 "낭비를 줄여가는 건전 재정 쪽으로 (운영) 계획을 갖고 있다"고 설명했습니다.

앞서 이 대통령은 지난달 15일 국무회의에서 "각 부처는 관행적이거나 또는 효율성이 떨어지는 예산, 낭비성 예산, 이런 예산들을 과감하게 정비, 조정하고, 국민들의 의견을 예산 편성 과정에 폭넓게 반영해서 효율적인 예산 편성이 가능하도록 준비해 달라"고 주문한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 재정 절약 간담회 주재…“낭비성 예산 의견 수렴”
    • 입력 2025-08-13 01:00:28
    정치
이재명 대통령이 내년도 예산 지출에 대해 국민 의견을 수렴하는 간담회를 진행합니다.

이 대통령은 오늘(13일) 오전 용산 대통령실에서 '나라재정 절약 간담회'를 주재합니다.

강유정 대변인은 "다양한 오피니언 리더들에게 예산에 대한 여러 의견을 듣는 행사로 마련했다"며 "낭비를 줄여가는 건전 재정 쪽으로 (운영) 계획을 갖고 있다"고 설명했습니다.

앞서 이 대통령은 지난달 15일 국무회의에서 "각 부처는 관행적이거나 또는 효율성이 떨어지는 예산, 낭비성 예산, 이런 예산들을 과감하게 정비, 조정하고, 국민들의 의견을 예산 편성 과정에 폭넓게 반영해서 효율적인 예산 편성이 가능하도록 준비해 달라"고 주문한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.