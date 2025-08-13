이 대통령, 재정 절약 간담회 주재…“낭비성 예산 의견 수렴”

이재명 대통령이 내년도 예산 지출에 대해 국민 의견을 수렴하는 간담회를 진행합니다.



이 대통령은 오늘(13일) 오전 용산 대통령실에서 '나라재정 절약 간담회'를 주재합니다.



강유정 대변인은 "다양한 오피니언 리더들에게 예산에 대한 여러 의견을 듣는 행사로 마련했다"며 "낭비를 줄여가는 건전 재정 쪽으로 (운영) 계획을 갖고 있다"고 설명했습니다.



앞서 이 대통령은 지난달 15일 국무회의에서 "각 부처는 관행적이거나 또는 효율성이 떨어지는 예산, 낭비성 예산, 이런 예산들을 과감하게 정비, 조정하고, 국민들의 의견을 예산 편성 과정에 폭넓게 반영해서 효율적인 예산 편성이 가능하도록 준비해 달라"고 주문한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



