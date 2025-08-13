국정위, 국민보고회 열고 국정과제 123개 발표…‘AI 3대 강국·개헌 등 포함’

국정기획위원회가 대국민 보고회를 열고 이재명 정부의 국정과제 123개를 발표하며 활동을 마무리합니다.



국정위는 오늘(13일) '국정기획위원회 국민보고대회'를 열고 123개 국정과제, 564개 실천 과제 등을 발표할 예정입니다.



분과별로 발표될 국정과제에는 인공지능(AI) 3대 강국, 첨단 전략산업 투자펀드 조성, 전시작전통제권 전환, 진짜 대한민국을 위한 헌법 개정 등이 담길 것으로 전해졌습니다.



에너지 고속도로 신설, 코스피 5000 달성, 기본 사회 등 이재명 대통령의 대선 후보 시절 공약을 비롯해 최근 국무회의 등에서 강조했던 생명·안전 사회 정책 등을 이재명 정부가 중점적으로 추진할 12대 중점 전략과제도 발표됩니다.



다만, 기획재정부 개편과 검찰청 폐지 등 여권이 추진 중인 세부적인 정부 조직개편안은 오늘 발표되지 않습니다.



오늘 국민보고대회에는 더불어민주당 지도부를 비롯해 정부 관계자들 그리고 국정기획위원회 관계자 등이 참석합니다.



지난 6월14일 이재명 정부의 인수위원회 격으로 출범한 국정위는 오늘 대국민 보고대회를 끝으로 두 달가량의 활동을 마치게 됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



