서울 동대문구 다세대 주택에서 불…2명 심정지
입력 2025.08.13 (03:18) 수정 2025.08.13 (03:18)
오늘(13일) 새벽 0시쯤 서울 동대문구 제기동의 한 4층짜리 다세대주택에서 불이 나 약 50분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 주민 70대 남성과 40대 여성이 심정지 상태로 병원으로 이송되는 등 현재까지 주민 12명이 크고 작은 부상을 당했습니다.
경찰과 소방당국은 필로티 구조의 지상 주차장에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
김민철 기자 mckim@kbs.co.kr
