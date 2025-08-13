국제

이스라엘군 “구호단체로 위장한 테러리스트 5명 제거”

입력 2025.08.13 (03:27) 수정 2025.08.13 (03:37)

가자지구에서 국제 구호단체 소속인 것처럼 위장한 무장 테러리스트 5명이 공습에 사망했다고 이스라엘군이 12일(현지시간) 밝혔습니다.

지난주 이스라엘군은 가자지구 중부 데이르알발라에서 구호단체 월드센트럴키친(WCK)의 표식을 루프 위에 붙인 자동차를 타고 다니는 무장 대원들을 포착해 항공기로 공격했습니다.

WCK는 가자지구에서 팔레스타인 주민들을 위해 식량 지원 활동을 해온 단체입니다.

이스라엘군이 공개한 영상을 보면 구호단체 직원인 것처럼 노란 조끼를 입은 채로 소총을 들고 다니는 무장대원들이 몰려들어 이 차량에 탑승하는 모습이 담겼습니다.

이스라엘군은 "이들은 인근 지역에 주둔한 군 병력에 위협을 가하고 있었다"며 "테러리스트들은 자신들의 활동을 은폐하고 표적이 되지 않으려 의도적으로 WCK 표식을 달고 노란 조끼를 입었다"고 지적했습니다.

이스라엘군은 국방부 산하 팔레스타인 업무조직 민간협조관(COGAT)을 통해 이들 무장대원이 WCK와 관계가 없다는 사실을 확인했다며 "하마스 등 테러조직들은 테러 목표를 위해 인도적 노력을 악용하고 있다"고 비난했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 이스라엘군 제공]

서영민
서영민 기자

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

