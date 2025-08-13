AI 스타트업 퍼플렉시티 “구글 크롬 48조원에 사겠다” 제안

미국 법원이 이달 중 온라인 검색 시장에서의 구글 독점 해소 방안을 제시할 예정인 가운데 구글 웹브라우저 크롬을 사겠다는 공식적인 제안이 나왔습니다.



월스트리트저널(WSJ) 등은 AI 스타트업 퍼플렉시트가 345억 달러(47조8천억원)에 크롬을 인수하겠다고 구글에 제안했다고 12일(현지시간) 보도했습니다.



345억 달러는 퍼플렉시티가 지난달 평가받은 시장 가치 180억 달러의 약 두 배에 달하는 수준입니다.



퍼플렉시티는 대형 벤처캐피털 펀드를 포함해 여러 투자자가 이번 거래를 전액 지원하기로 합의했다고 전했습니다.



퍼플렉시티는 이날 구글 최고경영자(CEO) 순다르 피차이에게 보낸 서한에서 크롬 인수 제안이 "크롬을 유능하고 독립적인 운영자에게 맡김으로써 최고 수준의 공익에 부합하는 반독점 구제책을 만족시키기 위한 것"이라고 설명했습니다.



퍼플렉시티는 AI 기반 검색 엔진 스타트업으로, 90%에 달하는 점유율을 보유한 구글에 도전하고 있습니다.



퍼플렉시티의 이번 제안은 미 법원이 온라인 검색 시장 경쟁 회복을 위한 방안을 제시할 예정인 가운데 나왔습니다.



워싱턴 D.C. 연방법원 아미트 메흐타 판사는 지난해 8월 미 법무부가 제기한 검색 시장 반독점 소송에서 구글의 시장 지위를 불법적인 독점이라고 판결했고, 법무부는 독점 해소 방안의 하나로 구글 크롬 매각을 제안한 바 있습니다.



이에 대해 피차이 구글 CEO는 지난 4월 재판에서 "법무부의 방안은 유럽연합(EU)의 '디지털 시장법'(DMA)보다 훨씬 광범위하다"며 "이런 조치들을 보면 지난 30년간 우리가 해왔던 식의 연구개발(R&D) 투자와 혁신을 지속하는 것이 사실상 불가능해진다"고 강조했습니다.



이어 "구글은 크롬에 막대한 투자를 해왔고 보안 측면에서도 가장 적절한 운영 주체"라고 주장한 바 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



