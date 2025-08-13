전국에 비…수도권엔 집중호우 예상

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 오겠습니다.



남부지방은 오늘 밤 대부분 비가 그치겠지만, 중부지방은 내일까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 전북과 경상권에 10에서 60mm, 수도권에 50에서 120mm, 강원내륙에 30에서 100mm 등입니다.



수도권에는 오전부터 시간당 50mm의 매우 강한 비가 쏟아지는 곳도 있겠습니다.



한낮 기온은 서울 28도, 전주·대구 33도 등 전국이 27도에서 33도 분포를 보이겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠고, 당분간 남해안과 제주 해안에는 너울성 파도가 밀려오겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!