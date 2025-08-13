국제

하버드, 5억 달러 내고 트럼프와 합의 수순?

입력 2025.08.13 (05:08) 수정 2025.08.13 (05:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 명문 하버드대가 교내 반유대주의 대처에 미흡했다는 의혹과 관련해 5억 달러, 우리 돈 7천억원에 육박하는 벌금 성격의 합의금을 내고 각종 연방 보조금 지원을 복원하는 합의에 근접했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.

월스트리트저널은 소식통을 인용해 하버드대학이 수년에 걸쳐 총 5억 달러(약 6천900억원)를 '직원 및 직업 프로그램'에 지원하는 합의안을 두고 도널드 트럼프 행정부와 최종 조건을 협의 중이라고 전했습니다.

합의가 타결되면 트럼프 행정부는 그동안 동결해왔던 연방 연구지원금 지급을 재개하고 하버드대를 상대로 한 각종 법 위반 의혹 조사를 중단할 예정입니다.

앞서 트럼프 행정부는 학내 반유대주의를 방치했다는 의혹과 관련해 지난달 컬럼비아대와 역시 벌금 성격의 2억 달러(약 2천800억원) 납부 합의를 하고 연방 보조금 지원을 재개한 바 있습니다.

하버드대의 합의안이 초안대로 이뤄질 경우 미국 주요 대학들이 트럼프 행정부와 합의한 벌금액 중 최대 규모가 될 전망입니다.

트럼프 행정부는 하버드대를 상대로 반유대주의 대응 미비에 대한 책임과 더불어 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책 폐기와 입학·채용 과정에 정부 입김을 강화하는 방향으로 학내 정책 변경을 요구했다가 대학 측이 이를 거부하자 '괘씸죄'를 물어 각종 지원 차단, 외국인 유학생 등록 차단 추진 등 전방위적인 압박을 가해왔습니다.

트럼프 행정부는 하버드대 외에 다른 명문 대학들을 상대로 반유대주의 조사를 벌였고, 컬럼비아대, 브라운대 등 일부 대학과는 합의를 이룬 상태입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 하버드, 5억 달러 내고 트럼프와 합의 수순?
    • 입력 2025-08-13 05:08:18
    • 수정2025-08-13 05:11:56
    국제
미국 명문 하버드대가 교내 반유대주의 대처에 미흡했다는 의혹과 관련해 5억 달러, 우리 돈 7천억원에 육박하는 벌금 성격의 합의금을 내고 각종 연방 보조금 지원을 복원하는 합의에 근접했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.

월스트리트저널은 소식통을 인용해 하버드대학이 수년에 걸쳐 총 5억 달러(약 6천900억원)를 '직원 및 직업 프로그램'에 지원하는 합의안을 두고 도널드 트럼프 행정부와 최종 조건을 협의 중이라고 전했습니다.

합의가 타결되면 트럼프 행정부는 그동안 동결해왔던 연방 연구지원금 지급을 재개하고 하버드대를 상대로 한 각종 법 위반 의혹 조사를 중단할 예정입니다.

앞서 트럼프 행정부는 학내 반유대주의를 방치했다는 의혹과 관련해 지난달 컬럼비아대와 역시 벌금 성격의 2억 달러(약 2천800억원) 납부 합의를 하고 연방 보조금 지원을 재개한 바 있습니다.

하버드대의 합의안이 초안대로 이뤄질 경우 미국 주요 대학들이 트럼프 행정부와 합의한 벌금액 중 최대 규모가 될 전망입니다.

트럼프 행정부는 하버드대를 상대로 반유대주의 대응 미비에 대한 책임과 더불어 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책 폐기와 입학·채용 과정에 정부 입김을 강화하는 방향으로 학내 정책 변경을 요구했다가 대학 측이 이를 거부하자 '괘씸죄'를 물어 각종 지원 차단, 외국인 유학생 등록 차단 추진 등 전방위적인 압박을 가해왔습니다.

트럼프 행정부는 하버드대 외에 다른 명문 대학들을 상대로 반유대주의 조사를 벌였고, 컬럼비아대, 브라운대 등 일부 대학과는 합의를 이룬 상태입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김양순
김양순 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.