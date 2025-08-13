경기도 파주에서 SUV가 승용차 추돌…5명 부상
입력 2025.08.13 (05:11) 수정 2025.08.13 (05:12)
어젯밤(12일) 9시쯤 경기도 파주시 적성면에서 사고 후 정차 중이던 승용차를 뒤에서 오던 SUV가 들이받았습니다.
이 사고로 승용차 밖에 있던 10대 여성이 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐고, 함께 있던 3명과 SUV 운전자 1명 등 4명도 경상을 당했습니다.
경찰은 운전자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
김민철 기자 mckim@kbs.co.kr
