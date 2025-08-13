뉴스광장 1부

돌아온 조국…범여권 권력구도 영향은?

입력 2025.08.13 (06:23) 수정 2025.08.13 (07:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

야 “최악의 법치 능욕”…여 “지나친 악마화”

야 “최악의 법치 능욕”…여 “지나친 악마화”
유일한 대피로 ‘활활’…다세대주택 화재로 15명 사상

유일한 대피로 ‘활활’…다세대주택 화재로 15명 사상

다음
[앵커]

조국 전 대표 사면으로, 범여권의 정치 지형이 복잡해질 거란 전망이 나오고 있습니다.

당장 내년 6월 지방선거에 조 전 대표 출마가 거론되면서 민주당과 조국혁신당의 미묘한 신경전도 벌어지고 있습니다.

조 전 대표는 사면 이후 전국을 순회하며 감사 인사를 할 거로 알려졌습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

조국 전 대표는, 지난해 총선에서 자신의 이름을 딴 정당으로 12석을 얻었습니다.

[조국/조국혁신당 전 대표/지난해 4월 10일 : "더 빠르게 더 강하게 더 선명하게 행동하겠습니다."]

특히 호남과 세종에선 정당 득표율에서 민주당에 앞섰습니다.

이런 정치적 자산을 바탕으로, 조 전 대표가 사면되면 지방선거에 출마할 거란 관측이 일찌감치 제기됐습니다.

서울시장이나 부산시장, 또는 이재명 대통령의 지역구 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마가 거론됩니다.

다만 당분간은 선거 관련 언급을 자제할 거란 전망도 나옵니다.

[김선민/조국혁신당 대표 권한대행/유튜브 '장윤선의 취재편의점' : "내란 청산이라든가 이런 것들에 더 박차를 가해야 할 것이고, 선거 이런 것들은 조금 더 먼 얘기인 것 같습니다."]

사면 이후 "우선 국민과 당원에게 감사 인사를 하고, 봉하·평산마을과 부산 등 지역 순회를 검토 중"인 거로 알려졌습니다.

민주당의 속내는 복잡합니다.

당장은 조 전 대표 사면을 반기는 분위기지만 지방선거를 생각하면 그렇지 않습니다.

만약 혁신당이 대거 후보를 낸다면 특히 호남의 선거 구도가 흔들릴 수 있기 때문입니다.

여당 의원들은 "호남은 민주당 정부 성공에 힘을 실어줄 것"이라면서도 지역 여론에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

아예 합당을 하자는 얘기도 나왔는데, 혁신당은 선을 그었습니다.

[서왕진/조국혁신당 원내대표 : "한 번도 진지하게 그런 검토나 논의를 한 바가 없습니다. 지금까지의 원칙은, 호남 지역에서는 (민주당과) 건전한 경쟁…."]

조 전 대표가 복귀하면 다시 친 문재인계의 존재감이 부각될 가능성이 큽니다.

친문계와 친명계가 차별화를 시도한다면 범여권의 정치 지형이 요동칠 거로 보입니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:김상민 박장빈/영상편집:송화인/그래픽:이호영 조재현 최창준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 돌아온 조국…범여권 권력구도 영향은?
    • 입력 2025-08-13 06:23:01
    • 수정2025-08-13 07:06:22
    뉴스광장 1부
[앵커]

조국 전 대표 사면으로, 범여권의 정치 지형이 복잡해질 거란 전망이 나오고 있습니다.

당장 내년 6월 지방선거에 조 전 대표 출마가 거론되면서 민주당과 조국혁신당의 미묘한 신경전도 벌어지고 있습니다.

조 전 대표는 사면 이후 전국을 순회하며 감사 인사를 할 거로 알려졌습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

조국 전 대표는, 지난해 총선에서 자신의 이름을 딴 정당으로 12석을 얻었습니다.

[조국/조국혁신당 전 대표/지난해 4월 10일 : "더 빠르게 더 강하게 더 선명하게 행동하겠습니다."]

특히 호남과 세종에선 정당 득표율에서 민주당에 앞섰습니다.

이런 정치적 자산을 바탕으로, 조 전 대표가 사면되면 지방선거에 출마할 거란 관측이 일찌감치 제기됐습니다.

서울시장이나 부산시장, 또는 이재명 대통령의 지역구 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마가 거론됩니다.

다만 당분간은 선거 관련 언급을 자제할 거란 전망도 나옵니다.

[김선민/조국혁신당 대표 권한대행/유튜브 '장윤선의 취재편의점' : "내란 청산이라든가 이런 것들에 더 박차를 가해야 할 것이고, 선거 이런 것들은 조금 더 먼 얘기인 것 같습니다."]

사면 이후 "우선 국민과 당원에게 감사 인사를 하고, 봉하·평산마을과 부산 등 지역 순회를 검토 중"인 거로 알려졌습니다.

민주당의 속내는 복잡합니다.

당장은 조 전 대표 사면을 반기는 분위기지만 지방선거를 생각하면 그렇지 않습니다.

만약 혁신당이 대거 후보를 낸다면 특히 호남의 선거 구도가 흔들릴 수 있기 때문입니다.

여당 의원들은 "호남은 민주당 정부 성공에 힘을 실어줄 것"이라면서도 지역 여론에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

아예 합당을 하자는 얘기도 나왔는데, 혁신당은 선을 그었습니다.

[서왕진/조국혁신당 원내대표 : "한 번도 진지하게 그런 검토나 논의를 한 바가 없습니다. 지금까지의 원칙은, 호남 지역에서는 (민주당과) 건전한 경쟁…."]

조 전 대표가 복귀하면 다시 친 문재인계의 존재감이 부각될 가능성이 큽니다.

친문계와 친명계가 차별화를 시도한다면 범여권의 정치 지형이 요동칠 거로 보입니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:김상민 박장빈/영상편집:송화인/그래픽:이호영 조재현 최창준
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종

트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종
중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.