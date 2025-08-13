중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑ [출근길 날씨]

동영상 고정 취소

오늘과 내일은 중부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다.



레이더 화면을 보면, 현재 붉은색의 강한 비구름이 주로 수도권을 지나며 시간당 10~50mm의 세찬 비를 뿌리고 있습니다.



경기 남부와 인천, 경기 북부 서해안, 충남 북부 서해안에는 호우 특보가 발효 중입니다.



서해상에서 강한 비구름이 계속 유입되면서 오늘 오전부터 내일 오전 사이 중부지방을 중심으로는 시간당 30~50mm에 달하는 집중호우가 예상됩니다.



남부지방과 제주도는 오락가락 비가 이어지다가 오늘 오후에 대부분 그치겠습니다.



내일까지 인천과 경기 북부에 최대 200mm 이상, 강원 중북부 내륙에 최대 150mm 이상, 충남 북부에도 최대 100mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



오늘 서해안과 중부 내륙에서는 바람도 강하게 불겠습니다.



현재 기온은 서울이 24.6도, 대전 23.4도, 부산은 25도를 가리키고 있습니다.



비가 내리며 중부지방은 한낮에 서울이 28도, 춘천 27도로 더위가 주춤하겠습니다.



반면 남부지방은 광주가 32, 대구 34도 등 어제보다 크게는 10도 이상 기온이 오르겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



수도권과 강원 내륙은 광복절인 금요일 오전까지 비가 이어지겠습니다.



