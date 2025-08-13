중부에 강한 비…남부 지방은 무더위

오늘과 내일 중부 지방을 중심으로 강한 비가 내리겠습니다.



예상 강수량은 인천과 경기 북부 최대 200mm 이상, 강원 중북부 내륙에 최대 150mm 이상, 충남 북부 최대 100mm 이상입니다.



곳에 따라 시간당 30~50mm에 이르는 폭우가 쏟아지는 곳도 있겠습니다.



남부 지방과 제주도에는 상대적으로 약한 비가 산발적으로 오다가 오후 들어 대부분 그치겠습니다.



서해안과 중부 내륙에는 오늘 바람도 강하게 불겠습니다.



중부 지방은 비의 영향으로 낮 기온이 크게 내려가 오늘 서울이 28도, 춘천 27도 등에 머물겠습니다.



반면 남부 지방은 광주 32, 대구 34도 등 어제보다 많게는 10도 이상 기온이 올라 무덥겠습니다.



바다의 물결은 오늘 서해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



수도권과 강원 내륙은 모레 오전까지 비가 이어지겠습니다.



