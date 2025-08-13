뉴스광장

[뉴스광장 2부 헤드라인]

입력 2025.08.13 (06:59) 수정 2025.08.13 (07:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

다음
김건희 구속…첫 전 대통령 부부 동시 구속

김건희 여사에 대한 구속영장이 발부돼 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속됐습니다. 재판부는 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 밝혔습니다.

25일 한미 정상회담…핵심 의제는 ‘안보’

이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상회담이 오는 25일 워싱턴에서 열립니다. 국방비 인상과 주한미군 역할 조정 등 안보 의제가 집중 논의될 전망입니다.

다세대 주택 화재…1명 사망·10여 명 부상

오늘 새벽 서울 동대문구의 한 다세대주택에서 불이 나 주민 한 명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다. 유일한 대피로가 불이 난 방향이어서 피해를 키웠습니다.

수도권 잇단 호우특보…시간당 최고 50mm 호우

정체전선의 북상으로 전국에 다시 비가 내리고 있습니다. 수도권 곳곳에 시간당 최고 50mm의 강한 비가 예보돼 새벽부터 호우특보가 발효되고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 2부 헤드라인]
    • 입력 2025-08-13 06:59:48
    • 수정2025-08-13 07:09:24
    뉴스광장
김건희 구속…첫 전 대통령 부부 동시 구속

김건희 여사에 대한 구속영장이 발부돼 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속됐습니다. 재판부는 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 밝혔습니다.

25일 한미 정상회담…핵심 의제는 ‘안보’

이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상회담이 오는 25일 워싱턴에서 열립니다. 국방비 인상과 주한미군 역할 조정 등 안보 의제가 집중 논의될 전망입니다.

다세대 주택 화재…1명 사망·10여 명 부상

오늘 새벽 서울 동대문구의 한 다세대주택에서 불이 나 주민 한 명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다. 유일한 대피로가 불이 난 방향이어서 피해를 키웠습니다.

수도권 잇단 호우특보…시간당 최고 50mm 호우

정체전선의 북상으로 전국에 다시 비가 내리고 있습니다. 수도권 곳곳에 시간당 최고 50mm의 강한 비가 예보돼 새벽부터 호우특보가 발효되고 있습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종

트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종
중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.