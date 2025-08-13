동영상 고정 취소

김건희 구속…첫 전 대통령 부부 동시 구속



김건희 여사에 대한 구속영장이 발부돼 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속됐습니다. 재판부는 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 밝혔습니다.



25일 한미 정상회담…핵심 의제는 ‘안보’



이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상회담이 오는 25일 워싱턴에서 열립니다. 국방비 인상과 주한미군 역할 조정 등 안보 의제가 집중 논의될 전망입니다.



다세대 주택 화재…1명 사망·10여 명 부상



오늘 새벽 서울 동대문구의 한 다세대주택에서 불이 나 주민 한 명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다. 유일한 대피로가 불이 난 방향이어서 피해를 키웠습니다.



수도권 잇단 호우특보…시간당 최고 50mm 호우



정체전선의 북상으로 전국에 다시 비가 내리고 있습니다. 수도권 곳곳에 시간당 최고 50mm의 강한 비가 예보돼 새벽부터 호우특보가 발효되고 있습니다.



