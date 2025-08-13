다시 온 스칼렛 요한슨, 화장품 쇼핑부터 김치 7종류 먹기 [이런뉴스]

동영상 고정 취소

지난달 2일 개봉한 영화 <쥬라기 월드: 새로운 시작>이 12일까지 누적 관객수 220만 명을 돌파한 가운데, 8년 만에 영화 홍보를 위해 내한했던 스칼렛 요한슨의 '한국 사랑'이 화제가 되고 있습니다.



지난달 1일 영화 <쥬라기 월드: 새로운 시작> 기자간담회에서 스칼렛 요한슨은 "한국에 와서 너무 신이 난다"며 "오늘 아침에는 화장품들을 많이 샀다. 그리고 아침으로는 7가지 종류의 김치를 먹었다"고 밝혔는데요.



스칼렛 요한슨의 한국 팬들을 향한 특별한 인사, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 김기우)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!