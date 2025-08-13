다시 온 스칼렛 요한슨, 화장품 쇼핑부터 김치 7종류 먹기 [이런뉴스]

영상K

지난달 2일 개봉한 영화 <쥬라기 월드: 새로운 시작>이 12일까지 누적 관객수 220만 명을 돌파한 가운데, 8년 만에 영화 홍보를 위해 내한했던 스칼렛 요한슨의 '한국 사랑'이 화제가 되고 있습니다.

지난달 1일 영화 <쥬라기 월드: 새로운 시작> 기자간담회에서 스칼렛 요한슨은 "한국에 와서 너무 신이 난다"며 "오늘 아침에는 화장품들을 많이 샀다. 그리고 아침으로는 7가지 종류의 김치를 먹었다"고 밝혔는데요.

스칼렛 요한슨의 한국 팬들을 향한 특별한 인사, 영상에 담았습니다.

(영상편집: 김기우)

신선민
