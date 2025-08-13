북한, 광복 80주년 맞아 ‘3대 세습’ 우상화…항일 투쟁 강조

북한이 김일성 주석을 ‘조국해방의 은인’으로 찬양하고 김정일, 김정은으로 이어지는 3대 최고지도자를 우상화하는 행사를 조직해 광복 80주년을 기념하고 있습니다.



항일투쟁을 정치적 정통성의 근거로 내세우는 북한이 8·15를 체제 선전과 내부 결속의 계기로 활용하는 모습입니다.



오늘(13일) 조선중앙통신은 조국해방 80돌 경축 우표전람회 개막식이 어제(12일) 평양 조선우표전시장에서 개막했다고 보도했습니다.



전람회에는 “위대한 수령 김일성 동지와 위대한 령도자 김정일 동지, 경애하는 김정은 동지께서 조국의 해방과 부강번영, 주체적 혁명 무력의 강화 발전에 쌓아 올리신 불멸의 업적을 담은 우표들”이 전시됐다고 통신은 전했습니다.



평양 인민문화궁전에서는 지난 4일부터 조국해방 80돌 경축 중앙사진전람회 ‘항일대전의 위대한 승리, 빛나는 계승’이 열리고 있습니다.



젊은 시절 김일성 주석의 항일투쟁기를 담은 사진을 비롯해 김정은 국무위원장이 2019년 북미 정상회담이 결렬로 끝난 ‘하노이 노딜’ 이후 백두산을 올랐던 ‘군마 행군’ 사진이 전시됐습니다.



2023년 11월 북한이 독자 개발한 최초의 정찰위성 ‘만리경-1호’ 발사를 성공할 때 김 위원장이 지켜보는 모습을 담은 사진도 걸어 국방력을 강조했습니다.



사상 교육용 행사도 진행 중입니다.



함경북도 청진제강소, 청진항 근로자 등은 최근 함경북도혁명사적관을 찾았으며, 평양시 직맹위원회는 대성산 혁명열사릉을 참배하며 김 주석의 항일무장투쟁사를 되새겼습니다.



북한 주재 외교단 성원들과 김형직사범대학 청년대학생들은 전날 평양 조선혁명박물관을 참관했습니다.



재중조선인총연합회 등 중국 주재 북한인 단체들은 평양 만수대언덕의 김일성·김정일 동상에 꽃바구니를 올렸습니다.



아울러 북한은 광복 80주년을 맞아 관영매체를 총동원해 김일성 주석의 항일 투쟁사를 선전하고 있습니다.



조선중앙TV는 이달 들어 기록영화 ‘조국광복을 위하여’, 예술영화 ‘민족의 태양-광복의 봄’을 여러 번 재방영했습니다.



노동당 기관지 노동신문은 김일성 주석의 항일투쟁 배경이자 난관 극복의 상징인 백두산에 올라야 혁명 정신을 배울 수 있다며 주민들에게 연일 답사를 독려하는 기사를 싣고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!