[출근길 날씨] 중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

입력 2025.08.13 (07:29) 수정 2025.08.13 (07:36)

출근길 수도권에 세찬 비가 집중되고 있습니다.

이 시각 서울 강남대로의 모습입니다.

차가 지나갈 때마다 빗물이 크게 튀고, 시민들도 우산을 쓴 채 이동하고 있습니다.

현재 서울을 비롯한 수도권 많은 지역과 충남 북부 서해안에 호우 주의보가 내려져 있고, 인천 옹진에는 호우 경보가 발표됐습니다.

레이더 화면을 보면, 붉은색의 강한 비구름이 수도권에 자리해 있고, 서해상에서 강한 비구름이 계속 유입되면서 오늘 오전부터 내일 오전 사이 중부지방을 중심으로는 시간당 30~50mm에 달하는 집중호우가 예상됩니다.

내일까지 인천과 경기 북부에 최대 200mm 이상, 강원 중북부 내륙에 최대 150mm 이상, 충남 북부에도 최대 100mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.

남부지방은 오늘 오후까지 5~40mm의 비가 오락가락 내리겠습니다.

오늘 서해안과 중부 내륙에서는 바람도 강하게 불겠습니다.

현재 기온은 서울이 24.3도, 부산은 25.9도를 가리키고 있습니다.

낮 기온은 서울이 28, 춘천 27도로 중부지방은 더위가 주춤하겠고, 남부지방은 전주 33, 대구 34도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

수도권과 강원 내륙은 광복절인 금요일 오전까지 비가 이어지겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:김유진

