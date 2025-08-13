뉴스광장

자율주행차 충전 중에 연기가…서울대 실습실 배터리 화재

입력 2025.08.13 (07:41) 수정 2025.08.13 (07:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

영재학교 의대 진학률 급감했지만…“의대 쏠림은 여전”

영재학교 의대 진학률 급감했지만…“의대 쏠림은 여전”
“하와이, 8.15km 대한독립의 길을 걷다”

“하와이, 8.15km 대한독립의 길을 걷다”

다음
[앵커]

어제 서울대학교 실습실에서 불이 나 학생 수십 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

충전 중인 무선조종자동차 배터리에서 불이 시작된 건데요.

이런 리튬이온 배터리 화재, 한 해 100건 넘게 발생한다고 합니다.

여소연 기자의 보도입니다.

[리포트]

비스듬히 열린 창문 아래에선 시커먼 연기가 흘러나오고, 깨진 유리 사이로는 물이 뿜어져 나옵니다.

어제 오전 10시 40분쯤 서울대학교 관악캠퍼스 유회진학술정보관 4층에서 불이 났습니다.

이 불로 다친 사람은 없었지만, 건물에 있던 학생 등 40명이 대피했습니다.

[박준엽/목격자 : "(사람들이) 거의 다 나와 있었고 주차장이 아래에 있어가지고 차들이 하나씩 나오려고 하는 것 같았어요."]

불이 난 곳은 자율주행차의 축소판인 무선조종자동차, 즉 'RC카'를 연구하는 실습실이었습니다.

서울대는 한 학생이 자율주행차 대회에 나갈 RC카를 충전하고 있는데, 16볼트짜리 리튬이온 배터리에서 연기가 나오기 시작했다고 설명했습니다.

[목격자/음성변조 : "소리가 난 건 아니었고 창문 밖을 봤을 때 하얀 연기랑 소방차가 많이 와 있는…."]

지난달 경기 양평군의 한 주택에서도 낚시용 조명의 리튬이온 배터리가 터지며 불이 났습니다.

역시 배터리 충전 중에 사고가 났습니다.

최근 5년 동안 발생한 리튬이온 배터리 관련 화재는 모두 678건으로, 한 해 평균 100건이 넘습니다.

배터리 과충전 등이 주요 원인으로 꼽힙니다.

소방당국은 배터리 충전이 끝나는 대로 플러그를 뽑아 전원을 차단하고, 외출할 때나 잠잘 때 장시간 충전하는 것도 삼갈 것을 당부했습니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:이현모/그래픽:유건수/화면제공:경기 양평소방서·시청자 박준엽

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 자율주행차 충전 중에 연기가…서울대 실습실 배터리 화재
    • 입력 2025-08-13 07:41:29
    • 수정2025-08-13 07:49:33
    뉴스광장
[앵커]

어제 서울대학교 실습실에서 불이 나 학생 수십 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

충전 중인 무선조종자동차 배터리에서 불이 시작된 건데요.

이런 리튬이온 배터리 화재, 한 해 100건 넘게 발생한다고 합니다.

여소연 기자의 보도입니다.

[리포트]

비스듬히 열린 창문 아래에선 시커먼 연기가 흘러나오고, 깨진 유리 사이로는 물이 뿜어져 나옵니다.

어제 오전 10시 40분쯤 서울대학교 관악캠퍼스 유회진학술정보관 4층에서 불이 났습니다.

이 불로 다친 사람은 없었지만, 건물에 있던 학생 등 40명이 대피했습니다.

[박준엽/목격자 : "(사람들이) 거의 다 나와 있었고 주차장이 아래에 있어가지고 차들이 하나씩 나오려고 하는 것 같았어요."]

불이 난 곳은 자율주행차의 축소판인 무선조종자동차, 즉 'RC카'를 연구하는 실습실이었습니다.

서울대는 한 학생이 자율주행차 대회에 나갈 RC카를 충전하고 있는데, 16볼트짜리 리튬이온 배터리에서 연기가 나오기 시작했다고 설명했습니다.

[목격자/음성변조 : "소리가 난 건 아니었고 창문 밖을 봤을 때 하얀 연기랑 소방차가 많이 와 있는…."]

지난달 경기 양평군의 한 주택에서도 낚시용 조명의 리튬이온 배터리가 터지며 불이 났습니다.

역시 배터리 충전 중에 사고가 났습니다.

최근 5년 동안 발생한 리튬이온 배터리 관련 화재는 모두 678건으로, 한 해 평균 100건이 넘습니다.

배터리 과충전 등이 주요 원인으로 꼽힙니다.

소방당국은 배터리 충전이 끝나는 대로 플러그를 뽑아 전원을 차단하고, 외출할 때나 잠잘 때 장시간 충전하는 것도 삼갈 것을 당부했습니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:이현모/그래픽:유건수/화면제공:경기 양평소방서·시청자 박준엽
여소연
여소연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 인천 옹진에 시간당 140mm 이상 집중호우,<br> 침수 주의

[속보] 인천 옹진에 시간당 140mm 이상 집중호우, 침수 주의
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
김건희 여사 구속영장 발부…<br>“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.