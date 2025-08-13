충북대병원 전공의 22일까지 모집

동영상 고정 취소

충북대학교병원이 올해 하반기 전공의를 오는 22일까지 모집합니다.



모집 대상은 인턴 38명과 레지던트 130여 명 등 모두 160여 명입니다.



충북대병원은 의과대학 증원 갈등과 진료 거부 여파로 현재 인턴 없이 전공의 16명만 근무하고 있습니다.



특히 지난 상반기에도 수차례 의료 인력을 모집했지만 지원이 저조해 공백이 여전합니다.



