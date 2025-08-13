뉴스광장(청주)

해마다 심해지는 더위…안전망 보강해야

입력 2025.08.13 (07:56) 수정 2025.08.13 (09:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북대병원 전공의 22일까지 모집

충북대병원 전공의 22일까지 모집
“친일 부역 행적 알리는 것도 독립운동”

“친일 부역 행적 알리는 것도 독립운동”

다음
[앵커]

최근, 더위가 한풀 꺾였지만 여전히 낮 기온이 30도 안팎을 웃돌고 있습니다.

기후 위기 속에 여름 폭염이 더 심해질 수 있단 경고가 나오는데요.

'극한 더위' 대비책을 더 보강해야 한단 목소리가 큽니다.

보도에 이유진 기자입니다.

[리포트]

뜨겁게 달궈진 도로 위를 쉴 새 없이 달려야 하는 배달 노동자들.

더위를 식힐 곳이 마땅치 않습니다.

이들을 위한 쉼터가 최근 생겼지만, 먼 거리까지 오가며 쉴 순 없는 실정입니다.

[길한샘/배달 노동자 : "일을 쉬면 그 자체를 그냥 무일푼으로 지내는 거라서 그늘에서 잠깐 쉬는 정도에 만족하면서 일을 (하고 있습니다)."]

충북에 마련된 무더위 쉼터는 모두 2,700여 곳.

이 가운데 81.5%는 특정인만 이용할 수 있고 그나마도 나머지 쉼터의 10%는 야외에 있습니다.

도심뿐 아니라 농촌도 극한 더위로 시름하고 있습니다.

20여 년째 복숭아 농사를 짓는 박형백 씨는, 최근 5년 동안 이른 무더위로 과실이 무르거나 당도가 낮아지는 등의 피해를 보고 있습니다.

[박형백/괴산군 불정면 : "'한 15년 지나면 복숭아가 안 될지도 모른다', 이런 걱정을 하죠. 도시민들이야 '내가 좀 더워' 하는 수준일지 몰라도 농민들 입장에선 갈수록 생존의 문제하고 직결돼 가고 (있습니다)."]

탄소 배출량에 따라 60년 뒤, 충북의 폭염 일수는 한 해 80일 이상 될 거란 예측도 나오는 상황.

지금의 4배 넘는 수준입니다.

실제로 지난해 충북의 여름철과 연 평균 기온 모두 1973년 기상관측이래 가장 높았고, 충북의 여름철 평균 기온 상위 5위 기록을 보면 1994년을 제외하고 모두 2010년 이후입니다.

[이준이/부산대학교 기후과학연구소 교수 : "전방위적인, 인간뿐만 아니고 생태계까지 고려하는 대책이 필요하겠다고 보이고요. (탄소 배출을) 7%씩 이전 해에 비해서 이제 줄여 나가야 하는 (상황입니다)."]

단순 노무 종사자와 고령층이 폭염에 특히 취약한 만큼, 다각적인 안전·복지 대책이 시급하다는 목소리가 큽니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

촬영기자:최승원·강사완/그래픽:김선영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해마다 심해지는 더위…안전망 보강해야
    • 입력 2025-08-13 07:56:34
    • 수정2025-08-13 09:32:12
    뉴스광장(청주)
[앵커]

최근, 더위가 한풀 꺾였지만 여전히 낮 기온이 30도 안팎을 웃돌고 있습니다.

기후 위기 속에 여름 폭염이 더 심해질 수 있단 경고가 나오는데요.

'극한 더위' 대비책을 더 보강해야 한단 목소리가 큽니다.

보도에 이유진 기자입니다.

[리포트]

뜨겁게 달궈진 도로 위를 쉴 새 없이 달려야 하는 배달 노동자들.

더위를 식힐 곳이 마땅치 않습니다.

이들을 위한 쉼터가 최근 생겼지만, 먼 거리까지 오가며 쉴 순 없는 실정입니다.

[길한샘/배달 노동자 : "일을 쉬면 그 자체를 그냥 무일푼으로 지내는 거라서 그늘에서 잠깐 쉬는 정도에 만족하면서 일을 (하고 있습니다)."]

충북에 마련된 무더위 쉼터는 모두 2,700여 곳.

이 가운데 81.5%는 특정인만 이용할 수 있고 그나마도 나머지 쉼터의 10%는 야외에 있습니다.

도심뿐 아니라 농촌도 극한 더위로 시름하고 있습니다.

20여 년째 복숭아 농사를 짓는 박형백 씨는, 최근 5년 동안 이른 무더위로 과실이 무르거나 당도가 낮아지는 등의 피해를 보고 있습니다.

[박형백/괴산군 불정면 : "'한 15년 지나면 복숭아가 안 될지도 모른다', 이런 걱정을 하죠. 도시민들이야 '내가 좀 더워' 하는 수준일지 몰라도 농민들 입장에선 갈수록 생존의 문제하고 직결돼 가고 (있습니다)."]

탄소 배출량에 따라 60년 뒤, 충북의 폭염 일수는 한 해 80일 이상 될 거란 예측도 나오는 상황.

지금의 4배 넘는 수준입니다.

실제로 지난해 충북의 여름철과 연 평균 기온 모두 1973년 기상관측이래 가장 높았고, 충북의 여름철 평균 기온 상위 5위 기록을 보면 1994년을 제외하고 모두 2010년 이후입니다.

[이준이/부산대학교 기후과학연구소 교수 : "전방위적인, 인간뿐만 아니고 생태계까지 고려하는 대책이 필요하겠다고 보이고요. (탄소 배출을) 7%씩 이전 해에 비해서 이제 줄여 나가야 하는 (상황입니다)."]

단순 노무 종사자와 고령층이 폭염에 특히 취약한 만큼, 다각적인 안전·복지 대책이 시급하다는 목소리가 큽니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

촬영기자:최승원·강사완/그래픽:김선영
이유진
이유진 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.