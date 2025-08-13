민주노총 충북본부 “진천군 친일재산 파악 환영…충북도·청주시 동참해야”
입력 2025.08.13 (07:59) 수정 2025.08.13 (09:32)
진천군이 관내 토지 전수 조사로 친일 재산을 파악해 환수 조치하기 한 가운데, 민주노총 충북지역본부가 논평을 통해 환영의 뜻을 밝혔습니다.
이들은 또, 충청북도와 청주시도 친일파 민영휘 일가의 상당산성 일대 부동산 등 친일 재산 환수에 행정력을 발휘해야 한다고 주장했습니다.
이와 함께 '친일재산국가귀속법'을 개정해 친일 재산 환수 업무를 전담할 위원회를 부활시켜야 한다고도 강조했습니다.
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.