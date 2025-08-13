7월 취업자 17만 명 증가…건설·제조업 부진 계속

지난달 취업자 수가 17만 1천 명 늘었습니다.



통계청이 오늘(13일) 발표한 '2025년 7월 고용동향'을 보면, 지난달 15세 이상 취업자 수는 2,902만 9천 명으로 1년 전 같은 달보다 17만 1천 명 증가했습니다.



산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업(+26만 3천 명), 전문, 과학 및 기술서비스업(+9만 1천 명) 등에서는 증가했습니다.



건설업(-9만 2천 명) 취업자는 지난해 5월부터 15개월 연속 감소했습니다.



제조업(-7만 8천 명)과 농림어업(-12만 7천 명) 취업자도 1년 전보다 크게 줄었습니다.



연령별로 보면, 60세 이상(+34만 2천 명), 30대(+9만 3천 명) 각각 증가했지만, 20대(-13만 5천 명), 40대(-5만 6천 명)에서는 감소했습니다.



고용률은 63.4%로 1년 전보다 0.1%P 상승했습니다.



경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 70.2%로 1년 전 보다 0.4%P 올랐습니다.



실업률은 2.4%로 0.1%P 하락했습니다.



지난달 비경제활동인구는 1,600만 4천 명으로 1년 전보다 8천 명 증가했습니다.



이 가운데 일도 구직활동도 안 하는 '쉬었음' 인구는 1년 전보다 6만 9천 명 늘어난 258만 명이었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



