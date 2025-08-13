국정과제 발표 임박…충청 현안 얼마나 반영될까?

동영상 고정 취소

[앵커]



대통령 직속 국정기획위원회가 오늘 이재명 정부의 5개년 계획을 담은 국정과제를 발표합니다.



전국 지자체가 지역 현안을 반영하기 위해 총력전을 펼쳐 왔는데요,



해수부 부산 이전으로 충청 민심이 흔들리고 있는 가운데 충청권 현안이 얼마나 반영될 지 관심이 모아지고 있습니다.



최선중 기자의 보도입니다.



[리포트]



오늘 발표될 국정과제에는 새 정부가 5년간 추진할 핵심과제가 담깁니다.



'국가균형발전' 등 12대 전략과제를 중심으로 국정과제 123개와 실행과제 564개를 공개됩니다.



대전은 대전교도소 이전과 대전-충남 행정통합과 충청권 광역급행철도, CTX 건설 대덕 양자클로스터 조성 등 27개 과제를 건의했습니다.



세종은 국회 세종의사당과 대통령 집무실 임기 내 건립, 중앙행정기관 이전 확대 지방분권 종합타운 조성 등 44개를, 충남은 석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법과 보령~대전 고속도로 건설, 제2중앙경찰학교 설립 등 62개 과제를 건의했습니다.



해수부 부산 이전으로 충청 민심이 흔들리고 있는 가운데 얼마나 반영될 지가 관심사입니다.



[이희성/단국대 정책경영대학원 교수 : "혁신도시 이전 부분이 대전·충남의 아주 중요한 현안이잖아요. 그런 부분에 대해 구체적인 프로세스가 연말까지 나온다든가…."]



정청래 대표와 조승래 사무총장에 황명선 최고위원까지 여당 지도부에 충청권 인사가 다수 포진해 있어 기대감이 적지 않습니다.



그러나 기대에 못 미칠 경우 해수부 이전으로 촉발된 지역 민심이 더 흔들릴 수 있다는 지적도 나옵니다.



[권오철/중부대 교양학부 교수 : "(여당 지도부에) 충청권 인사들이 다수 포진해 있습니다. 그런데도 지역 현안에 대해서 해결되지 못한다고 하면, 안 그래도 해수부 이전으로 흔들렸던 충청 민심이 회복되기 어려울 걸로 보입니다."]



대전시와 세종시, 충남도는 오늘 발표를 최종 확인한 뒤 이른 시일내 실천 세부 계획을 포함해 후속 대책을 세울 방침입니다.



KBS 뉴스 최선중입니다.



촬영기자:강수헌



