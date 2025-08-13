충남 조류인플루엔자 방역 미흡 31개 농장 적발
입력 2025.08.13 (08:09) 수정 2025.08.13 (09:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충남 지역 가금농장 31곳에서 조류인플루엔자 관련해 방역 미흡 사항이 적발됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충남 조류인플루엔자 방역 미흡 31개 농장 적발
-
- 입력 2025-08-13 08:09:29
- 수정2025-08-13 09:38:10
충남 지역 가금농장 31곳에서 조류인플루엔자 관련해 방역 미흡 사항이 적발됐습니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.