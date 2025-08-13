전남 정당·시민단체, 박우량 전 신안군수 사면 비판

동영상 고정 취소

박우량 전 신안군수가 특별사면 된 데 대해 부당한 조치라는 비판이 잇따르고 있습니다.



정의당 전남도당은 박 전 군수가 채용에 불법 개입하고 수사를 방해해 징역형이 확정됐는데 이번 특사에 포함된 것을 납득할 수 없다고 지적했습니다.



목포시민주권행동도 성명을 내고 이번 사면이 국민통합이 아니라 권력형 범죄에 대한 면죄부라고 비판했습니다.



한편 이번 특별사면으로 피선거권이 회복된 박 전 군수는 내년 신안군수 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



