조국혁신당 지역위, ‘비리 의혹’ 곡성군의원들 비판
입력 2025.08.13 (08:18) 수정 2025.08.13 (10:10)
최근 잇따라 불거진 곡성군의원들의 비리 의혹과 관련해 조국혁신당 지역위원회가 비판하고 나섰습니다.
조국혁신당 곡성구례지역위원회는 논평을 내고, 더불어민주당 소속인 곡성군의원 3명이 각각 금품수수와 차명 건설업체 운영, 국가보조금 부당 수령 의혹 등으로 수사나 재판을 받고 있다며 거취 결정과 세비 반납을 촉구했습니다.
혁신당 지역위원회는 이 같은 상황에 대해 비판과 견제가 사라진 민주당 일당 독주체체가 도덕 불감증을 키워온 것이라고 비판했습니다.
최근 잇따라 불거진 곡성군의원들의 비리 의혹과 관련해 조국혁신당 지역위원회가 비판하고 나섰습니다.
