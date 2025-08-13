법원, ‘감사관 채용 개입’ 광주교육청 전 인사팀장 징역형

동영상 고정 취소

이정선 광주시교육감의 고교 동창이 감사관으로 채용되도록 부당 개입한 혐의를 받는 전 인사팀장이 징역형을 선고받았습니다.



광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.



재판부는 "피고인의 행위는 시교육청 감사관 채용이라는 공공성에 비춰 책임이 무겁다"고 판시했습니다.



한편 이 사건과 관련해 직권남용 권리행사방해 혐의로 검찰의 수사를 받는 이 교육감은 사과문을 내고 "공정성과 투명성이라는 인사 원칙이 훼손된 것에 참담한 심정"이라고 밝혔지만 전교조와 광주교사노조 등은 책임있는 행동이 뒤따라야 한다고 비판했습니다.



