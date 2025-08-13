뉴스광장(광주)

[날씨] 광주·전남 대부분 소강상태…오후까지 5~40mm 비

입력 2025.08.13 (08:20) 수정 2025.08.13 (10:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

법원, ‘감사관 채용 개입’ 광주교육청 전 인사팀장 징역형

법원, ‘감사관 채용 개입’ 광주교육청 전 인사팀장 징역형
[뉴스광장 광주·전남 클로징]

[뉴스광장 광주·전남 클로징]

다음
정체전선이 점차 북상하면서 현재는 중부지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.

광주와 전남 대부분 지역은 소강상태를 보이거나 약하게만 비가 내리고 있는데요,

비는 오늘 오후까지 오락가락 내리다 그치겠고요,

광주 전남 지역에 5~40mm가 예상됩니다.

비가 그치고 오늘부터는 기온이 서서히 다시 오르겠습니다.

아침 기온도 어제보다는 3도가량 높게 시작하고 있고요,

광주의 한낮 기온이 다시 32도까지 올라 매우 덥겠습니다.

지역별 기온 자세하게 살펴보겠습니다.

아침 기온 어제보다 1도~4도가량 높습니다.

한낮 기온은 광주 32도, 화순 33도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 30도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 31도, 영암과 완도 33도로 어제보다 최대 9도가량 높겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 30도~31도가 예상됩니다.

풍랑주의보가 발효 중인 서해남부 먼바다는 바람이 강하고, 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

내일 내륙 지역에는 소나기가 내릴 수 있겠고요,

기온은 점차 올라 다시 폭염이 찾아오겠습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 광주·전남 대부분 소강상태…오후까지 5~40mm 비
    • 입력 2025-08-13 08:20:07
    • 수정2025-08-13 10:11:31
    뉴스광장(광주)
정체전선이 점차 북상하면서 현재는 중부지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.

광주와 전남 대부분 지역은 소강상태를 보이거나 약하게만 비가 내리고 있는데요,

비는 오늘 오후까지 오락가락 내리다 그치겠고요,

광주 전남 지역에 5~40mm가 예상됩니다.

비가 그치고 오늘부터는 기온이 서서히 다시 오르겠습니다.

아침 기온도 어제보다는 3도가량 높게 시작하고 있고요,

광주의 한낮 기온이 다시 32도까지 올라 매우 덥겠습니다.

지역별 기온 자세하게 살펴보겠습니다.

아침 기온 어제보다 1도~4도가량 높습니다.

한낮 기온은 광주 32도, 화순 33도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 30도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 31도, 영암과 완도 33도로 어제보다 최대 9도가량 높겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 30도~31도가 예상됩니다.

풍랑주의보가 발효 중인 서해남부 먼바다는 바람이 강하고, 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

내일 내륙 지역에는 소나기가 내릴 수 있겠고요,

기온은 점차 올라 다시 폭염이 찾아오겠습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.