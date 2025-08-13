뉴스광장(부산)

사상·하단선 인근 땅꺼짐 15차례…불안 ‘극심’

입력 2025.08.13 (08:22) 수정 2025.08.13 (09:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 부산 오프닝]

[뉴스광장 부산 오프닝]
유산 대신 생활자금…주택연금 가입 증가

유산 대신 생활자금…주택연금 가입 증가

다음
[앵커]

어제 부산도시철도 사상·하단선 공사 현장 인근에서 또, 땅꺼짐이 발생했습니다.

이번이 벌써 15번째입니다.

비만 오면 반복되는 땅꺼짐에 시민 불안이 가라앉지 않고 있습니다.

서정윤 기자가 보도합니다.

[리포트]

시장 앞을 지나는 화물차 뒤로 큰 구멍이 생깁니다.

후진하던 화물차가 기울어지더니, 뒷바퀴가 구멍 속으로 빠집니다.

어제 오전 11시쯤 사상구 새벽시장 정문 앞 도로에 가로 3m, 세로 1m, 깊이 1m 크기의 땅꺼짐이 발생했습니다.

[인근 상인 : "차가 안 넘어갔으니까 괜찮았지. (운전자는) 문 열고 나왔죠. 뒤에 사람이 보고 멈춰라 해서."]

[인근 주민 : "8년째 이렇게 밤에 약이 없어 못 자고 노심초사 비만 오면 밤 11시고 12시고 나와서 하수도에 쓰레기 있으면 건져내고 그럽니다."]

다친 사람은 없었지만 새벽시장 입구 앞 땅꺼짐이라 상인과 주민들의 불안감은 더 컸습니다.

이번 땅꺼짐이 발생한 곳은 지난해 9월 화물차 두 대가 8m 아래로 추락한 지점과 불과 500m밖에 떨어져 있지 않습니다.

이번 땅꺼짐 역시, 부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 인근이었습니다.

이 주변에서만 땅꺼짐이 15차례나 잇따랐습니다.

[이준승/부산시 행정부시장 : "전체적으로 지하철 공사와 그다음에 도시 전체 측구라든지 이러한 부분들이 많이 낡은 부분이 있고, 토양이 갖고 있는 특성도 있기 때문에…."]

부산교통공사는 이번 땅꺼짐이 도시철도 공사와 관련 없다고 주장했습니다.

[부산교통공사 관계자/음성변조 : "이 구간에는 CIP(현장타설 콘크리트 말뚝)라고 콘크리트 벽체를 형성했기 때문에 전 구간에 전혀 문제없습니다."]

비만 왔다 하면 반복되는 사상·하단선 인근 땅꺼짐.

부산시와 부산교통공사는 도로 복구를 마치는 대로 땅꺼짐의 원인을 조사할 계획입니다.

KBS 뉴스 서정윤입니다.

촬영기자:류석민

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 사상·하단선 인근 땅꺼짐 15차례…불안 ‘극심’
    • 입력 2025-08-13 08:22:29
    • 수정2025-08-13 09:40:57
    뉴스광장(부산)
[앵커]

어제 부산도시철도 사상·하단선 공사 현장 인근에서 또, 땅꺼짐이 발생했습니다.

이번이 벌써 15번째입니다.

비만 오면 반복되는 땅꺼짐에 시민 불안이 가라앉지 않고 있습니다.

서정윤 기자가 보도합니다.

[리포트]

시장 앞을 지나는 화물차 뒤로 큰 구멍이 생깁니다.

후진하던 화물차가 기울어지더니, 뒷바퀴가 구멍 속으로 빠집니다.

어제 오전 11시쯤 사상구 새벽시장 정문 앞 도로에 가로 3m, 세로 1m, 깊이 1m 크기의 땅꺼짐이 발생했습니다.

[인근 상인 : "차가 안 넘어갔으니까 괜찮았지. (운전자는) 문 열고 나왔죠. 뒤에 사람이 보고 멈춰라 해서."]

[인근 주민 : "8년째 이렇게 밤에 약이 없어 못 자고 노심초사 비만 오면 밤 11시고 12시고 나와서 하수도에 쓰레기 있으면 건져내고 그럽니다."]

다친 사람은 없었지만 새벽시장 입구 앞 땅꺼짐이라 상인과 주민들의 불안감은 더 컸습니다.

이번 땅꺼짐이 발생한 곳은 지난해 9월 화물차 두 대가 8m 아래로 추락한 지점과 불과 500m밖에 떨어져 있지 않습니다.

이번 땅꺼짐 역시, 부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 인근이었습니다.

이 주변에서만 땅꺼짐이 15차례나 잇따랐습니다.

[이준승/부산시 행정부시장 : "전체적으로 지하철 공사와 그다음에 도시 전체 측구라든지 이러한 부분들이 많이 낡은 부분이 있고, 토양이 갖고 있는 특성도 있기 때문에…."]

부산교통공사는 이번 땅꺼짐이 도시철도 공사와 관련 없다고 주장했습니다.

[부산교통공사 관계자/음성변조 : "이 구간에는 CIP(현장타설 콘크리트 말뚝)라고 콘크리트 벽체를 형성했기 때문에 전 구간에 전혀 문제없습니다."]

비만 왔다 하면 반복되는 사상·하단선 인근 땅꺼짐.

부산시와 부산교통공사는 도로 복구를 마치는 대로 땅꺼짐의 원인을 조사할 계획입니다.

KBS 뉴스 서정윤입니다.

촬영기자:류석민
서정윤
서정윤

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.