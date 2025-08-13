뉴스광장(부산)

유산 대신 생활자금…주택연금 가입 증가

입력 2025.08.13 (08:23) 수정 2025.08.13 (09:40)

[앵커]

내가 살고 있는 집, 자녀에게 물려주는 시대가 저물고 있습니다.

주택을 담보로 평생 안정적인 돈을 받겠다는 고령층이 늘어나고 있는데요.

연금주택 가입자가 꾸준히 늘어나는 이유, 이이슬 기자가 취재했습니다.

[리포트]

최근 은퇴한 장은익 씨.

지난달, 아파트를 담보로 주택연금에 가입했습니다.

평생, 매달 지급되는 연금은 60만 원.

국민연금과 함께 생활비에 보태쓸 수 있어 일상이 풍요로워졌습니다.

[장은익/주택연금 가입자 : "취미 생활도 즐기고 건강도 관리하게 되고 또 우리 자녀들한테 용돈 부담도 줄여주고 그래서 매우 만족하고 있습니다."]

주택연금 가입자는 해마다 꾸준히 늘고 있습니다.

2021년 만여 명이던 가입자는 3년 새 만 4천600여 명으로 50% 가까이 증가했습니다.

주택 가격의 변동성이 상대적으로 낮은 부산은 상승세가 더 안정적입니다.

건강하고 활동적인 고령층 인구가 늘면서, 노후 생활비로 연금을 선택하는 겁니다.

다양한 수요에 발맞춰 저가 주택 보유자들을 위한 '우대형' 연금과 '대출 상환용' 연금, 또, 소상공인을 위한 맞춤형 상품 등 지급 방식도 다양해지고 있습니다.

[김윤수/한국주택금융공사 주택연금부장 : "저가 주택을 보유하신 분들에게 일반형보다 최대 월 지급금을 최대 20% 더 드리는 우대형 상품도 만들어서 운영하고 있고요."]

민간금융으로는 처음으로 하나은행이 고가 주택 보유자를 위한 주택연금 상품도 내놓았습니다.

자신의 상황에 딱 맞춘 주택연금이 노후 재설계와 금융 전략 상품으로 주목받고 있습니다.

KBS 뉴스 이이슬입니다.

촬영기자:이한범/그래픽:조양성

