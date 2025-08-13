특정 정당에 후원 요구한 교수 2명 벌금형
입력 2025.08.13 (08:26) 수정 2025.08.13 (09:43)
부산지법 형사5단독은 특정 정당 소속 의원들에게 후원금을 내라고 요구한 혐의로 기소된 교수 2명에게 각각 벌금 80만 원을 선고했습니다.
이들은 2021년 부산의 한 돌봄서비스 센터에서 일하면서 직원 7명에게 간호법 제정에 우호적인 정당과 소속 의원들에게 후원금 10만 원씩을 기부하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
재판부는 "정치자금 기부에 관한 의사결정 자유를 침해했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.
