특정 정당에 후원 요구한 교수 2명 벌금형

동영상 고정 취소

부산지법 형사5단독은 특정 정당 소속 의원들에게 후원금을 내라고 요구한 혐의로 기소된 교수 2명에게 각각 벌금 80만 원을 선고했습니다.



이들은 2021년 부산의 한 돌봄서비스 센터에서 일하면서 직원 7명에게 간호법 제정에 우호적인 정당과 소속 의원들에게 후원금 10만 원씩을 기부하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 "정치자금 기부에 관한 의사결정 자유를 침해했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!