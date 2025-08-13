SB선보, 취약계층에 응급 차량 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지역 조선기자재업체, SB선보가 응급 안전 안심 서비스에 사용할 차량 지원에 써달라며 기부금 1억 7천만 원을 부산시에 전달했습니다.



부산시는 이 기부금으로 독거노인이나 중증장애인 가정에 응급 상황이 발생했을 때, 신속하게 출동할 수 있는 차량 10대를 구매할 예정입니다.



