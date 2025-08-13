“재정 위기 부산의료원 정상화” 촉구

동영상 고정 취소

새 부산의료원장 임명과 관련해, 건강사회복지연대는 논평을 내고 "재정위기에 처한 부산의료원의 정상화"를 촉구했습니다.



건강사회복지연대는 "적자를 보전하고 임금체불을 해결하는 땜질 처방이 아닌, 차입금 상환을 위한 구체적인 실행 계획과 중장기 발전 방안을 마련하라"고 주장했습니다.



부산의료원은 코로나19 전담병원 이후 환자 감소로 인해 지난해에만 179억 원의 적자를 내는 등 심각한 경영난을 겪고 있습니다.



