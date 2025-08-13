부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

아시아 최초의 국제 코미디 축제, 제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막합니다.



올해 부산국제코미디페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 7일까지 열흘 동안 부산 전역 공연장에서 열리며 전 세계 10여 개국, 약 40개 팀이 참여해 관객들에게 국경을 초월한 웃음을 전합니다.



