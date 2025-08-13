전북도, 고액 체납자 압류품 전자 공매

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전북도가 도내 고액 체납자들로부터 압류한 물품에 대해 전자 공매를 합니다.



출품 품목은 체납자 46명의 가택에서 압류한 명품 시계와 가방, 귀금속, 골프채 등 모두 3백 13점입니다.



입찰 기간인 다음 달 1일부터 사흘 동안 전북도청 1층 로비에서 공매 물품의 실물을 직접 확인할 수 있습니다.



