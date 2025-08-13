연합뉴스

아스트로 MJ·진진 “톰과 제리처럼 장난스런 모습 담았죠”

입력 2025.08.13 (08:36)

"제게 있어 진진은 빠지면 큰일 나는 앞니 같아요. 저보다 동생이지만 배울 점이 많아 의지하게 되고 안정감을 주는 멤버죠."(MJ)

"MJ 형은 별명이 '해피 바이러스'여서 예전에도 (무거운) 분위기를 환기하는 역할을 잘했어요. 작업할 때 예민해지는 제게 없어선 안 될 환풍구 같은 존재입니다."(진진)

그룹 아스트로의 맏형 MJ와 리더 진진은 서로가 어떤 의미인지를 묻는 말에 경쟁하듯 참신한 표현을 내놓았다. 상대방의 예상치 못한 비유에 연신 웃음을 터뜨리다가도 고개를 끄덕이는 모습에서는 두 사람의 유쾌한 호흡이 느껴졌다.

MJ와 진진은 13일 첫선을 보이는 유닛(소그룹) '주니지니' 활동에서도 이러한 밝은 시너지를 발휘하겠다고 밝혔다.

최근 서울 강남구 판타지오 사옥에서 만난 두 사람은 "저희 평소 모습을 담았기 때문에 만족스러운 작업이었고, 결과물에도 자신이 있다"며 "애니메이션 '톰과 제리' 캐릭터처럼 장난기 많은 모습이 그대로 묻어나는 것이 우리의 강점"이라고 말했다.

두 사람은 MJ의 본명 명준과 진진의 본명 진우에서 착안한 '주니지니'라는 이름으로 유닛 활동에 나선다. 첫 미니앨범 '다이스'(DICE)에는 타이틀곡 '섬 싱스 네버 체인지'(Some Things Never Change)를 비롯해 6곡이 담겼다.

최대한 기억하기 쉬운 이름을 지었다는 두 사람은 앨범에도 대중적인 장르의 음악을 담았다고 했다.

진진은 "차 안에서 기분 좋게 들으면 좋겠다는 느낌으로 밝은 분위기를 유지했다"며 "여섯 곡 중 버릴 곡이 없다는 것이 가장 큰 장점"이라고 강조했다.

MJ는 "타이틀곡 안무도 쉽고 누구나 따라 할 수 있게 만들자고 이야기했다"며 "아스트로 활동을 합쳐 안무가 가장 쉽다. 열 번도 따라 출 수 있다"며 웃었다.

이미 지난해부터 유닛 활동을 염두에 뒀다는 두 사람은 앨범 콘셉트를 정하는 과정부터 합이 맞았다고 자신했다. MJ는 보드게임을 하듯 주사위를 굴려 여행을 떠난다는 콘셉트를, 진진은 개별 트랙의 분위기를 정했다.

진진은 "메인 보컬인 MJ, 래퍼이자 댄서인 제가 어떤 색을 낼 수 있을까 6개월 정도 고민했다"며 "타이틀곡은 원래 전형적인 힙합곡이었는데, 랩을 조금 걷어내고 노래를 MJ 형의 보컬에 맞게 손봤다"고 설명했다.

두 사람은 대중성을 살린 만큼 이번 앨범이 많은 이들의 기억에 남길 바란다고 했다. 본인들이 만족할 때 좋은 결과가 따라온다고 믿기에 유닛 활동을 즐기겠다는 각오도 밝혔다.

"아스트로를 좋아하는 팬들은 물론이고 저희 무대를 처음 보는 분들도 같이 놀고 싶다는 마음이 들길 원해요. 무대를 보는 모두가 저희의 팬이 되어 다 같이 즐긴다면 좋겠습니다."(진진)

2016년부터 아스트로를 이끌어 온 MJ와 진진은 오랜 시간 끈끈함을 유지하는 동료들에게 감사의 마음을 전했다. 이들은 최근 군 복무를 시작한 차은우를 배웅하는 등 멤버들과 변함없이 가까운 사이를 유지하고 있다고 했다.

MJ는 "은우가 훈련소로 들어가는데 사람들 사이에서 환호성이 터지길래 행사장인 줄 알았다"며 "웅성웅성하는 소리와 함께 (훈련소가) 콘서트장처럼 변하는데 깜짝 놀랐다"고 떠올렸다.

어느덧 내년 팀 데뷔 10주년을 바라보게 된 이들은 앞으로도 감사하는 마음으로 활동을 이어가겠다고 다짐했다.

"연차가 쌓이면서 무대 하나하나에 소중함을 느끼는 마음도 커지고 있어요. 무대를 함께하는 것에 감사하며 맏형으로서 더 성장하는 모습을 보여드리겠습니다."(MJ)

[사진 출처 : 연합뉴스]

