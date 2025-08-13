뉴스광장(전주)

“원대병원 24시간 소아진료실, 진료 공백 해소”

입력 2025.08.13 (08:36) 수정 2025.08.13 (10:17)

지난 4월 문을 연 원광대병원 24시간 소아진료실에 월 평균 백 64명이 다녀간 것으로 집계됐습니다.

전북도는 넉 달 동안 소아진료실을 찾은 환자 2천 6백여 명 가운데 4분의 3이 야간이나 휴일에 병원을 찾은 것으로 파악했습니다.

특히 전북뿐 아니라 관외 지역에서 방문한 소아 환자도 3백여 명에 달한다며 소아 응급 진료 공백을 해소하는 데 도움이 된 것으로 분석했습니다.

  • “원대병원 24시간 소아진료실, 진료 공백 해소”
    • 입력 2025-08-13 08:36:43
    • 수정2025-08-13 10:17:32
    뉴스광장(전주)
조선우 기자

