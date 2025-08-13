고려아연, ‘인공지능 전략팀’ 신설…업무 고도화

동영상 고정 취소

고려아연이 인공지능 시대에 대응하기 위해 전담 부서를 신설했습니다.



정보기술과 데이터 분야 전문가로 구성된 인공지능 전략팀은 온산제련소 융합혁신팀과 함께 인공지능 기술을 활용한 설비 진단과 공정 개선 등 업무 고도화에 집중할 예정입니다.



고려아연은 또 온산제련소를 인공지능 기반의 스마트 제련소로 만들기 위해 유니스트와 업무 협약을 맺고 임직원들을 대상으로 전문 교육을 실시합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!