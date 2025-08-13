울산 ‘먹거리 물가’ 두 달째 4%대 상승

동영상 고정 취소

울산의 먹거리 물가가 두 달째 4%대의 상승률을 보였습니다.



통계청에 따르면 지난달 울산의 먹거리 물가는 1년 전에 비해 4.7% 오르며 지난 6월에 이어 두 달 연속 4%대의 상승률을 이어갔습니다.



이는 6월과 7월의 울산 전체 소비자물가 상승률 2.1%보다 두 배 이상 높은 것으로, 최근 내린 폭우와 기록적인 폭염 등의 영향으로 풀이됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!