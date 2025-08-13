한국 조선 7월 수주량 중국에 크게 밀려
입력 2025.08.13 (08:44) 수정 2025.08.13 (09:48)
세계 선박 발주 감소세가 이어진 가운데 지난달 한국의 수주량이 중국에 크게 밀린 것으로 나타났습니다.
영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난 7월 전 세계 선박 발주량은 203만CGT로 1년 전에 비해 58％ 감소했습니다.
이 가운데 한국은 16%인 33만CGT를 수주해 75%를 수주한 중국에 크게 뒤졌습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr
