울산교육청, 16일까지 대입 수시모집 상담

울산교육청은 오는 16일까지 고3 수험생들을 위한 수시모집 상담과 설명회를 진행합니다.



상담은 37개 고등학교에서 사전 신청한 학생 308명을 대상으로 진행되며, 진로진학지원센터 대입 상담교사 43명이 참여해 개별 지원 전략을 제시합니다.



상담 대상자는 상담 예정 시각 15분 전까지 교육청 본관 1층 접수처에서 등록을 완료해야 하며, 결원이 발생하면 현장 접수도 가능합니다.



