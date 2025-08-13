2분기 울산 상가·사무실 거래 증가율 전국 1위
입력 2025.08.13 (08:46) 수정 2025.08.13 (09:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량과 거래금액이 전국에서 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.
거래량과 거래금액은 올해 1분기에 비해 각각 119%와 455% 가까이 늘어난 것으로, 증가율이 전국 최고를 기록했습니다.
상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.
거래량과 거래금액은 올해 1분기에 비해 각각 119%와 455% 가까이 늘어난 것으로, 증가율이 전국 최고를 기록했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 2분기 울산 상가·사무실 거래 증가율 전국 1위
-
- 입력 2025-08-13 08:46:03
- 수정2025-08-13 09:49:47
올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량과 거래금액이 전국에서 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.
거래량과 거래금액은 올해 1분기에 비해 각각 119%와 455% 가까이 늘어난 것으로, 증가율이 전국 최고를 기록했습니다.
상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.
거래량과 거래금액은 올해 1분기에 비해 각각 119%와 455% 가까이 늘어난 것으로, 증가율이 전국 최고를 기록했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.