2분기 울산 상가·사무실 거래 증가율 전국 1위

올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량과 거래금액이 전국에서 가장 큰 폭으로 증가했습니다.



상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.



거래량과 거래금액은 올해 1분기에 비해 각각 119%와 455% 가까이 늘어난 것으로, 증가율이 전국 최고를 기록했습니다.



