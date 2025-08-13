울산시, 실내 공기질 측정기 무료 대여

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산시 보건환경연구원은 시민 스스로 가정 내 공기질을 관리할 수 있도록 측정기를 무료로 빌려줍니다.



공기질 측정기는 환경부 성능 인증을 받은 제품으로, 미세먼지와 이산화탄소 등 총 9가지를 점검할 수 있습니다.



대여 기간은 일주일이며, 보건환경연구원 생활환경과로 신청하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!