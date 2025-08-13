울산시, 실내 공기질 측정기 무료 대여
입력 2025.08.13 (08:47) 수정 2025.08.13 (09:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산시 보건환경연구원은 시민 스스로 가정 내 공기질을 관리할 수 있도록 측정기를 무료로 빌려줍니다.
공기질 측정기는 환경부 성능 인증을 받은 제품으로, 미세먼지와 이산화탄소 등 총 9가지를 점검할 수 있습니다.
대여 기간은 일주일이며, 보건환경연구원 생활환경과로 신청하면 됩니다.
공기질 측정기는 환경부 성능 인증을 받은 제품으로, 미세먼지와 이산화탄소 등 총 9가지를 점검할 수 있습니다.
대여 기간은 일주일이며, 보건환경연구원 생활환경과로 신청하면 됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산시, 실내 공기질 측정기 무료 대여
-
- 입력 2025-08-13 08:47:25
- 수정2025-08-13 09:49:47
울산시 보건환경연구원은 시민 스스로 가정 내 공기질을 관리할 수 있도록 측정기를 무료로 빌려줍니다.
공기질 측정기는 환경부 성능 인증을 받은 제품으로, 미세먼지와 이산화탄소 등 총 9가지를 점검할 수 있습니다.
대여 기간은 일주일이며, 보건환경연구원 생활환경과로 신청하면 됩니다.
공기질 측정기는 환경부 성능 인증을 받은 제품으로, 미세먼지와 이산화탄소 등 총 9가지를 점검할 수 있습니다.
대여 기간은 일주일이며, 보건환경연구원 생활환경과로 신청하면 됩니다.
-
-
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr허성권 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.