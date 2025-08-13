뉴스광장(창원)

홍남표 전 창원시장·조명래 전 부시장, 정치자금법 위반 기소

입력 2025.08.13 (08:49) 수정 2025.08.13 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 경남 오프닝]

[뉴스광장 경남 오프닝]
첫 출근날 끼임사고로 사망…“4대 보험 없었다”

첫 출근날 끼임사고로 사망…“4대 보험 없었다”

다음
[앵커]

홍남표 전 창원시장과 조명래 전 2부시장이 재판에 넘겨졌습니다.

지난 지방선거 당시, 3억 5천만 원의 불법 선거 자금을 받은 혐의인데요.

조 전 부시장은 총선 출마를 위한 사무실 보증금과 월세 등을 불법 기부받은 혐의도 받고 있습니다.

문그린 기자가 보도합니다.

[리포트]

창원지검이 홍남표 전 창원시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.

홍 전 시장은 창원시장 선거 당시, 12명으로부터 불법 정치자금 3억 5천만원을 받은 혐의를 받고 있습니다.

이 과정에 관여한 조명래 전 부시장과 캠프 관계자 2명도 기소했습니다.

홍 전 시장은 이와는 별도로 선거캠프 관계자가 사무실 운영비와 활동비 명목으로 4,200만 원을 사용한 데 대해, 기부받은 혐의도 받고 있습니다.

검찰은 이와 별도로 조명래 전 부시장의 불법 정치 자금 수수 혐의도 병합해 불구속 기소했습니다.

경찰이 검찰에 송치한 지 1년이나 지나섭니다.

조 전 부시장은 국회의원 선거 운동을 위한 사무실 보증금과 월세 등으로 2,950여만 원을 불법 기부받은 혐의를 받고 있습니다.

또, 오피스텔 월세 등으로 약 천만 원을 받은 청탁금지법 위반 혐의로도 기소됐습니다.

이와 함께 홍 전 시장 등에게 정치자금을 제공한 12명도 약식 기소됐습니다.

KBS 뉴스 문그린입니다.

촬영기자:이하우

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 홍남표 전 창원시장·조명래 전 부시장, 정치자금법 위반 기소
    • 입력 2025-08-13 08:49:00
    • 수정2025-08-13 09:53:13
    뉴스광장(창원)
[앵커]

홍남표 전 창원시장과 조명래 전 2부시장이 재판에 넘겨졌습니다.

지난 지방선거 당시, 3억 5천만 원의 불법 선거 자금을 받은 혐의인데요.

조 전 부시장은 총선 출마를 위한 사무실 보증금과 월세 등을 불법 기부받은 혐의도 받고 있습니다.

문그린 기자가 보도합니다.

[리포트]

창원지검이 홍남표 전 창원시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.

홍 전 시장은 창원시장 선거 당시, 12명으로부터 불법 정치자금 3억 5천만원을 받은 혐의를 받고 있습니다.

이 과정에 관여한 조명래 전 부시장과 캠프 관계자 2명도 기소했습니다.

홍 전 시장은 이와는 별도로 선거캠프 관계자가 사무실 운영비와 활동비 명목으로 4,200만 원을 사용한 데 대해, 기부받은 혐의도 받고 있습니다.

검찰은 이와 별도로 조명래 전 부시장의 불법 정치 자금 수수 혐의도 병합해 불구속 기소했습니다.

경찰이 검찰에 송치한 지 1년이나 지나섭니다.

조 전 부시장은 국회의원 선거 운동을 위한 사무실 보증금과 월세 등으로 2,950여만 원을 불법 기부받은 혐의를 받고 있습니다.

또, 오피스텔 월세 등으로 약 천만 원을 받은 청탁금지법 위반 혐의로도 기소됐습니다.

이와 함께 홍 전 시장 등에게 정치자금을 제공한 12명도 약식 기소됐습니다.

KBS 뉴스 문그린입니다.

촬영기자:이하우
문그린
문그린

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.