‘진주 국제여자배구대회’ 개막…17일까지

'2025 코리아 인비테이셔널 진주 국제 여자배구대회'가 어제(12일) 개막해 오는 17일까지 진주체육관에서 열립니다.



이번 대회는 우리나라와 일본 등 6개 나라 여자배구 국가대표팀이 참가해 풀리그 방식으로 경기를 치르며, 각국 선수단이 지역 어린이를 대상으로 배구 강습을 진행하는 등 부대 행사도 마련됐습니다.



