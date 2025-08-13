시도의장협의회, 경남 집중호우 재난구호금 전달
입력 2025.08.13 (08:53) 수정 2025.08.13 (09:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
시도의회의장협의회가 경남도의회에 집중호우 피해지역 지원을 위한 재난구호금 천만 원을 전달했습니다.
경남도의회는 이 재난구호금을 경남사회복지공동모금회에 기탁해 재난 현장에 전달할 계획입니다.
경남도의회는 이 재난구호금을 경남사회복지공동모금회에 기탁해 재난 현장에 전달할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 시도의장협의회, 경남 집중호우 재난구호금 전달
-
- 입력 2025-08-13 08:53:44
- 수정2025-08-13 09:54:33
시도의회의장협의회가 경남도의회에 집중호우 피해지역 지원을 위한 재난구호금 천만 원을 전달했습니다.
경남도의회는 이 재난구호금을 경남사회복지공동모금회에 기탁해 재난 현장에 전달할 계획입니다.
경남도의회는 이 재난구호금을 경남사회복지공동모금회에 기탁해 재난 현장에 전달할 계획입니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.