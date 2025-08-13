시도의장협의회, 경남 집중호우 재난구호금 전달

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

시도의회의장협의회가 경남도의회에 집중호우 피해지역 지원을 위한 재난구호금 천만 원을 전달했습니다.



경남도의회는 이 재난구호금을 경남사회복지공동모금회에 기탁해 재난 현장에 전달할 계획입니다.



