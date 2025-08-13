국립진주박물관, ‘진주성 전투 기억의 날’ 행사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국립진주박물관이 내일(14일)부터 23일까지 '진주성 전투 기억의 날' 행사를 개최합니다.



올해로 두 번째인 이번 행사에서는 진주성 전투 무기 이름 맞히기와 현장 참여 프로그램을 통해 문화 상품을 증정하고, 현자총통과 비격진천뢰 등 조선시대 대표 무기를 전시합니다.



