김해FC K리그 가입 승인…내년 K리그2 진출 유력

김해시청축구단 '김해FC'가 내년 K리그2 진출이 유력해졌습니다.



한국프로축구연맹은 '김해FC'를 비롯해 용인과 파주 시민축구단의 K리그 회원 가입을 승인했습니다.



내년 1월 정기총회에서 승인이 확정되면, 2026시즌 K리그2에는 김해FC를 비롯해 17개 팀이 참가합니다.



