경상남도, 상반기 지방세 체납액 602억 원 징수
입력 2025.08.13 (08:55) 수정 2025.08.13 (09:55)
경상남도가 올 상반기 지방세 체납액 602억 원을 징수해 올해 징수 목표액의 68.3%를 달성했습니다.
경상남도는 체납 차량 번호판 영치와 출국금지 등으로 자진 납부를 유도하고, 생계형 체납자에겐 분할 납부와 처분 유예 등 맞춤형 징수를 병행했습니다.
진정은 기자 chris@kbs.co.kr
