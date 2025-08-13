경상남도, 상반기 지방세 체납액 602억 원 징수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 올 상반기 지방세 체납액 602억 원을 징수해 올해 징수 목표액의 68.3%를 달성했습니다.



경상남도는 체납 차량 번호판 영치와 출국금지 등으로 자진 납부를 유도하고, 생계형 체납자에겐 분할 납부와 처분 유예 등 맞춤형 징수를 병행했습니다.



