조인제 도의원, ‘농어촌 인구 유입 지원 조례’ 발의
입력 2025.08.13 (08:55) 수정 2025.08.13 (09:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경남도의회 조인제 의원이 소멸위기 농어촌 지역의 생활인구 유입을 지원하는 조례안을 대표 발의했습니다.
조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.
조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 조인제 도의원, ‘농어촌 인구 유입 지원 조례’ 발의
-
- 입력 2025-08-13 08:55:57
- 수정2025-08-13 09:55:45
경남도의회 조인제 의원이 소멸위기 농어촌 지역의 생활인구 유입을 지원하는 조례안을 대표 발의했습니다.
조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.
조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.