조인제 도의원, ‘농어촌 인구 유입 지원 조례’ 발의

입력 2025.08.13 (08:55) 수정 2025.08.13 (09:55)

경남도의회 조인제 의원이 소멸위기 농어촌 지역의 생활인구 유입을 지원하는 조례안을 대표 발의했습니다.

조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.

