조인제 도의원, ‘농어촌 인구 유입 지원 조례’ 발의

경남도의회 조인제 의원이 소멸위기 농어촌 지역의 생활인구 유입을 지원하는 조례안을 대표 발의했습니다.



조례안은 경남지사가 농어촌 생활인구 유입을 위해 제도와 여건을 만들고, 주거와 일자리, 지역사회 참여 지원 등 다양한 시책을 추진하도록 규정하고 있습니다.



