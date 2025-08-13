경남 집중호우 피해 학교 이달 말 개교…피해 24억 원

동영상 고정 취소

경남교육청은 지난달 집중호우로 피해가 발생한 경남의 학교 5곳이 이달 말까지 복구 작업을 마치고, 대부분 정상 개학할 예정이라고 밝혔습니다.



피해 복구 중인 학교는 산청 경남간호고등학교와 진주 명석초등학교, 합천 가회중학교 등 5곳이며, 합천 대양초등학교는 다음 달 중순 개학할 예정입니다.



이들 학교의 피해액은 24억 원으로 집계됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!