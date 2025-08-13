뉴스광장(대구)

대구 아파트 4곳 중 1곳 ‘30년 초과’…대책은 ‘깜깜’

입력 2025.08.13 (08:59) 수정 2025.08.13 (10:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘교육자료 격하’ 후폭풍…AI 교과서 ‘흔들’

‘교육자료 격하’ 후폭풍…AI 교과서 ‘흔들’
이상 기후 가속화…아열대 작물 전환 ‘속도’

이상 기후 가속화…아열대 작물 전환 ‘속도’

다음
[앵커]

대구 아파트 4곳 중 1곳은 지은 지 30년이 넘는데요,

침체한 부동산 경기와 낮은 사업성 탓에 재건축조차 속도를 내지 못하면서, 도심 전체의 노후화가 심해지고 있습니다.

정혜미 기자입니다.

[리포트]

지은 지 44년 된 대구의 한 아파트, 벽 곳곳에 균열이 보이고, 누수와 전기 설비 노후화 등 안전 문제도 잇따릅니다.

이처럼 30년 넘은 노후 공동주택은 대구에만 14만 6천여 가구, 전국 평균을 웃도는 23% 수준으로, 5년 사이 10%P 가까이 늘었습니다.

문제는 이처럼 공동주택의 노후화가 빠르게 진행되고 있지만, 정비 사업은 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다는 겁니다.

대구의 노후 공동주택 가운데 재건축 대상은 모두 110여 곳, 착공한 건 3곳에 불과합니다.

주민 이주까지 마쳤지만 공사를 못하고 있는 곳도 5곳이나 됩니다.

소유자 60% 이상의 동의를 받아야 해 착수가 쉽지 않은 데다 부동산 경기 침체로 사업성 확보도 점점 어려워지기 때문입니다.

[강연근/대구시 도시정비과장 : "중층 이상 아파트들이 노후화된 물량이 좀 많다 보니까 사업자 확보도 쉽지 않고 지역 시장의 미분양 물량 해소도 문제고…."]

지난해 4월 노후 공동주택 특별법 시행으로 소규모 단지의 통합 재건축이 쉬워졌지만, 대구에서 선정된 칠곡, 범물 등 택지개발지구 9곳 역시 사업성에 가로막혀 기존계획 수립조차 못 하고 있습니다.

[최영은/대구정책연구원 환경안전연구실장 : "공공에서는 다양한 주택에 대한 시범적 모델을 공급할 수 있는 노력이 필요하고 재건축, 재개발이 시간이 워낙 오래 걸리기 때문에 시간을 단축해 줄 수 있는 제도적 뒷받침도…."]

단순한 낙후를 넘어 도심 공동화로 이어지는 노후 공동주택 문제, 도시 경쟁력과 직결되는 만큼 체계적이고 실효성 있는 대책 마련이 시급합니다.

KBS 뉴스 정혜미입니다.

촬영기자:신상응

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대구 아파트 4곳 중 1곳 ‘30년 초과’…대책은 ‘깜깜’
    • 입력 2025-08-13 08:59:13
    • 수정2025-08-13 10:00:08
    뉴스광장(대구)
[앵커]

대구 아파트 4곳 중 1곳은 지은 지 30년이 넘는데요,

침체한 부동산 경기와 낮은 사업성 탓에 재건축조차 속도를 내지 못하면서, 도심 전체의 노후화가 심해지고 있습니다.

정혜미 기자입니다.

[리포트]

지은 지 44년 된 대구의 한 아파트, 벽 곳곳에 균열이 보이고, 누수와 전기 설비 노후화 등 안전 문제도 잇따릅니다.

이처럼 30년 넘은 노후 공동주택은 대구에만 14만 6천여 가구, 전국 평균을 웃도는 23% 수준으로, 5년 사이 10%P 가까이 늘었습니다.

문제는 이처럼 공동주택의 노후화가 빠르게 진행되고 있지만, 정비 사업은 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다는 겁니다.

대구의 노후 공동주택 가운데 재건축 대상은 모두 110여 곳, 착공한 건 3곳에 불과합니다.

주민 이주까지 마쳤지만 공사를 못하고 있는 곳도 5곳이나 됩니다.

소유자 60% 이상의 동의를 받아야 해 착수가 쉽지 않은 데다 부동산 경기 침체로 사업성 확보도 점점 어려워지기 때문입니다.

[강연근/대구시 도시정비과장 : "중층 이상 아파트들이 노후화된 물량이 좀 많다 보니까 사업자 확보도 쉽지 않고 지역 시장의 미분양 물량 해소도 문제고…."]

지난해 4월 노후 공동주택 특별법 시행으로 소규모 단지의 통합 재건축이 쉬워졌지만, 대구에서 선정된 칠곡, 범물 등 택지개발지구 9곳 역시 사업성에 가로막혀 기존계획 수립조차 못 하고 있습니다.

[최영은/대구정책연구원 환경안전연구실장 : "공공에서는 다양한 주택에 대한 시범적 모델을 공급할 수 있는 노력이 필요하고 재건축, 재개발이 시간이 워낙 오래 걸리기 때문에 시간을 단축해 줄 수 있는 제도적 뒷받침도…."]

단순한 낙후를 넘어 도심 공동화로 이어지는 노후 공동주택 문제, 도시 경쟁력과 직결되는 만큼 체계적이고 실효성 있는 대책 마련이 시급합니다.

KBS 뉴스 정혜미입니다.

촬영기자:신상응
정혜미
정혜미 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.